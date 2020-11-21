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Сын Трампа заразился коронавирусом – СМИ

21 ноября, 03:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сейчас Трамп-младший чувствует себя хорошо

Сын действующего президента США Дональда Трампа заболел коронавирусом.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Представитель Трампа-младшего заявил, что сын главы государства сдал тест в начале недели и с тех пор находится на самоизоляции.

По информации СМИ, сейчас сын Трампа чувствует себя хорошо, у него нет симптомов COVID-19, и он соблюдает все рекомендации медиков.

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К слову, президент США Дональд Трамп считает, что фармацевтическая компания Pfizer якобы умышленно не стала до президентских выборов объявлять о высокой эффективности ее вакцины от коронавируса COVID-19.

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Также мы писали о том, что президент США Дональд Трамп и его жена Мелания в этом году не планируют покидать Белый дом для празднования Дня благодарения, который отмечается в последний четверг ноября – в этом году это 26 ноября.

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