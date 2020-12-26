Таинственный взрыв в Нэшвилле: взорвавшееся авто предупреждало о необходимости эвакуации

Также был звонок в полицию с сообщением о скором взрыве

Из грузовика, который взорвался накануне утром в американском Нэшвилле, компьютеризированный голос через динамики громко предупреждал о необходимости эвакуации и скором взрыве.

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Об этом сообщает CNN.

"Если вы слышите это сообщение, эвакуируйтесь сейчас", – повторял голос из динамиков.

Взрыв произошел рождественским утром – в 6:30 по местному времени. Перед этим был звонок в полицию, в котором также неживой голос заявил о взрыве через 15 минут – после повторения этого сообщения в течение минуты, голос начал обратный отсчет. Трое человек получили некритические повреждения, существенно пострадали близлежащие здания и припаркованные рядом авто.

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Полиция отмечает, что, судя по всему, взрыв был умышленным, но не имел целью массовое убийство. Все было сделано так, чтобы не пострадали люди.

Ранее сообщалось, что на месте взрыва были найдены вероятные фрагменты тела – следствие выясняет, был ли это случайный прохожий или причастный к взрыву.

/ Фото: Reuters

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Улица, на которой произошел взрыв, является туристическим центром города – там расположены исторические здания.

Подозреваемых и задержанных в деле еще нет – полиция и ФБР проводят расследование.

/ Фото: Reuters

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