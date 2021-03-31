Танцевал и смеялся в магазине: опубликовано новое видео с Флойдом перед смертью

Видео показали в суде над обвиняемым в убийстве афроамериканца полицейским

В Сеть слили видео, снятое незадолго до смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в результате задержания белыми полицейскими в мае 2020 года, что вызвало волну протестов в США и по всему миру. На нем Флойд смеется и танцует в магазине и, по словам продавца, "выглядит, как под кайфом".

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Об этом сообщает издание New York Post.

Видео от 25 мая было показанно в среду во время судебного разбирательства по делу бывшего полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве Флойда. На нем видно как погибший с двумя товарищами находятся в магазине, где ведут себя довольно развязно, смеются, а в какой-то момент Флойд начинает пританцовывать.

Выступающий в суде продавец из минимаркета в Миннеаполисе показал, что Джордж Флойд "выглядел, как под кайфом", когда дал ему поддельную 20-долларовую купюру и вел себя странно.

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В частности 19-летний Кристофер Мартин рассказал, что Флойд плохо разговаривал и ему требовалось сликом много времени, чтобы понять, что ему говорят.

Напомним, 25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате грубого задержания белыми полицейскими. И уже на следующий день в Миннеаполисе начались протесты, ккоторые перекинулись на многие другие американские города, перерастая в беспорядки, мародерство и грабежи.

В итоге четырех полицейских, которые проводили задержание, уволили и предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

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