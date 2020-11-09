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Теперь Трамп "играет в гольф" и в музее Тюссо (фото, видео)

9 ноября, 01:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В музее оперативно переодели восковую фигуру президента

Знаменитый лондонский Музей восковых фигур мадам Тюссо отреагировал на игру президента Дональда Трампа в гольф во время объявления результатов выборов в США 7 ноября и немедленно переодел восковую фигуру Трампа, добавив ему и новых аксессуаров в виде клюшек для гольфа.

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Соответствующее сообщение с фото появилось на странице музея в Twitter.

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"Его кампания, возможно, была в чем-то провальной, но теперь он на пути к тому, чтобы посвящать больше времени своему любимому виду спорта. Поэтому Музей мадам Тюссо в Лондоне переодевает его фигуру в костюм для гольфа, чтобы показать его возможный гардероб в 2021 году", – заявили в музее.

Трамп в музее мадам Тюссо Видео: Reuters

Напомним, 7 ноября стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп играл в гольф, пока средства массовой информации объявляли о том, что на выборах победил его соперник, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

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Лондон гольф Музей восковых фигур мадам Тюссо Дональд Трамп
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