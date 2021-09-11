Теракт 9/11 в США. Что произошло в тот день и почему обрушились башни-близнецы

Среди убитых террористами были все национальности и религии

В башни Всемирного торгового центра врезались два самолета / Фото: Коллаж: Сегодня

В США чтят память погибших в результате террористических актов-самоубийств (известных как 9/11). В этот день, 20 лет назад, погибли 2977 человек, не считая 19 угонщиков. Это нападение стало самой смертоносной атакой на территории США.

Что произошло

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили четыре гражданских пассажирских лайнера.

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Захватчики направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Они врезались в башни, после чего те обрушились и вызвали разрушения прилегающих строений. Третий самолет был направлен в здание Пентагона.

Пассажиры и команда четвертого авиалайнера хотели помешать террористам, однако самолет упал в поле в штате Пенсильвания.

В результате атак погибли 2977 человек, ещё 24 пропали без вести.

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/ Фото: REUTERS

Почему обрушились здания

Архитектор и свидетель теракта Иржи Боудник объяснил, что на развал зданий Всемирного торгового центра решающее значение оказало горящее топливо самолетов, которые врезались в них.

"Если предположить теорию заговора со стороны, например, спецслужб США, то в нем должны были быть задействованы сотни людей. Но говорят же, что там, где есть даже всего двое людей, не может сохраниться никакая тайна. Мы же за 20 лет не услышали никаких достоверных признаний о заговоре", – сказал он.

Кроме того, у него есть вещественные доказательства, подтверждающие участие самолетов в атаке на здания. На месте взрыва обнаружили наушники одного из членов экипажа и ряд других предметов.

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Таким образом, здания разрушились от авиационного керосина, который способствовал созданию огненного пекла на многих этажах башен-близнецов, кардинально нарушив их стальные конструкции.

/ Фото: Getty Images

Что говорят в США

Во время своего выступления по случаю 20-й годовщины нападения исламистской организации "Аль-Каида" президент США призвал американцев к единству.

Американский лидер почтил память спасателей, которые отреагировали на атаки.

"Мы чтим всех тех, кто рискнул и отдал свои жизни за считанные минуты, часы, месяцы и годы после этого", – сказал Байден.

Он отметил, что единство осталось наибольшей силой США несмотря ни на что.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. Its what makes us who we are and we cant forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb — President Biden (@POTUS) September 10, 2021

/ Фото: EPA

Великобритания выразила поддержку Штатам

Среди погибших в терактах было 67 британцев. Королева Елизавета II направила послание Байдену в котором говорилось, что ее мысли и молитвы были с жертвами, выжившими и их семьями.

"Мой визит на территорию Всемирного торгового центра в 2010 году навсегда запомнился мне. Это напоминает мне, что, воздавая должное людям из разных стран, вероисповеданий и традиций, которые потеряли свои жизни, мы также отдаем должное стойкости и решимости сообществ, которые объединились для восстановления", – говорится в послании.

В свою очерель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что террористам не удалось "поколебать нашу веру в свободу и демократию". Он заявил, что пока сохраняется угроза террора, люди отказываются "жить в постоянном страхе".

/ Фото: Getty Images

"В кристально чистое утро террористы напали на Соединенные Штаты с простой целью убить или покалечить как можно больше людей, и, нанеся такое кровопролитие в величайшей демократии мира, они пытались разрушить веру свободных народов во всем мире. открытые общества, которые террористы презирают и которыми мы дорожим", – сказал Джонсон.

Кроме того, по словам Джонсона, "именно из-за открытости и терпимости Соединенных Штатов" почти все национальности и религии были среди убитых в тот день.

Отметим, что после трагедии 9/11, США начали затяжную войну с терроризмом. Туда входят войны в Ираке и Афганистане. Начало борьбе положил в 2001 году президент США Джордж Буш-младший.