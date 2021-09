Теракт 9/11 в США. Что произошло в тот день и почему обрушились башни-близнецы

В США чтят память погибших в результате террористических актов-самоубийств (известных как 9/11). В этот день, 20 лет назад, погибли 2977 человек, не считая 19 угонщиков. Это нападение стало самой смертоносной атакой на территории США.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили четыре гражданских пассажирских лайнера.

Захватчики направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Они врезались в башни, после чего те обрушились и вызвали разрушения прилегающих строений. Третий самолет был направлен в здание Пентагона.

Пассажиры и команда четвертого авиалайнера хотели помешать террористам, однако самолет упал в поле в штате Пенсильвания.

В результате атак погибли 2977 человек, ещё 24 пропали без вести.

Архитектор и свидетель теракта Иржи Боудник объяснил, что на развал зданий Всемирного торгового центра решающее значение оказало горящее топливо самолетов, которые врезались в них.

Кроме того, у него есть вещественные доказательства, подтверждающие участие самолетов в атаке на здания. На месте взрыва обнаружили наушники одного из членов экипажа и ряд других предметов.

Таким образом, здания разрушились от авиационного керосина, который способствовал созданию огненного пекла на многих этажах башен-близнецов, кардинально нарушив их стальные конструкции.

Во время своего выступления по случаю 20-й годовщины нападения исламистской организации "Аль-Каида" президент США призвал американцев к единству.

Американский лидер почтил память спасателей, которые отреагировали на атаки.

Он отметил, что единство осталось наибольшей силой США несмотря ни на что.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. Its what makes us who we are and we cant forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb