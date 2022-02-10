"Терпи, моя красавица": у Байдена отчитали Путина за шутку про Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Джо Байдена осуждает высказывание президента РФ Владимира Путина, адресованное Украине. Речь идет о фразе хозяина Кремля: "Нравится не нравится – терпи, моя красавица!", что было воспринято в контексте сказанного как неудачная шутка об изнасиловании Украины.
Об этом сообщает Белый дом.
"Ну, во-первых, я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации Байдена, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Отмечу также, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства. И конечно же, эта "шутка" не вызывает у нас восхищения", – сказала Псаки.
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Реакции на высказывание Путина
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина про "красавицу" и "терпение". По его словам, что касается призыва "терпи", то Украина и так очень терпелива.
- В Кремле оправдались за хамство Путина и "красавицу" в адрес Зеленского. После волны возмущения пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попытался сбить волну негатива относительно своего шефа.
- Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен жестко ответить на слова Путина о том, что надо потерпеть.
- Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович придумал новую пословицу о России со словом "красавица".