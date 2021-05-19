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Тест-драйв от хозяина Белого дома – Байден испытал новый электропикап (видео)

19 мая, 14:32

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Президент США Джо Байден внезапно посетил завод Ford и лично проверил электрическую новинку автопроизводителя

Джо Байден провел тест-драйв

Джо Байден провел тест-драйв / Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Джо Байден испытал новый электромобиль на заводе в Мичигане. Речь идет о еще не выпущенной в массы модели F-150 Lightning от компании Ford, которая производит автомобили с 2011 года. Байден посетил сборочный завод Ford в Дирборне, а затем неожиданно сделал остановку на испытательном предприятии.

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Пикап может проехать на одном заряде почти 500 километров и разгоняется до 97 км/ч за 4,4 секунды. Байден сказал, что машина оказалась быстрой, и что он себе купил бы такую. Также американский президент добавил, что США нацелены на мировое лидерство в производстве электромобилей.

Видео: Сегодня

Ожидается, что продажи Ford F-150 Lightning начнутся в США в первой половине 2022 года.

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Не обошлось и без политических вопросов. Но Байден отшутился, когда журналисты узнавали, можно поговорить о Ближнем Востоке:

- Господин президент, а можно быстрый вопрос об Израиле, пока вы не уехали?

- Нет, нельзя! Если только вы не встанете перед машиной, когда я жму на газ. Шучу.

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Напомним, ранее мы также рассказывали, чем владеет и сколько зарабатывает Джо Байден. Оказывается, главная слабость президента США – это недвижимость.

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