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С путешествиями на Марс придется подождать: тест-полет корабля SpaceX провалился (видео)

9 декабря, 01:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

У Starship SN8 не запустились двигатели

Компании миллиардера Илона Маска SpaceX не удалось провести тестовый полет корабля Starship SN8, предназначенного для полетов на Луну и на Марс. Попытка запуска была предпринята в 00:35 по Киеву, но ракета не смогла взлететь.

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Трансляция велась на канале NASA в YouTube.

Изначально тестирование корабля было запланировано на 16:00 по киевскому времени, но затем было перенесено на более позднее время.

Не удалось взлететь и после более 8 часов приготовлений – у Starship SN8 не запустились двигатели или, возможно, сработала защитная автоматика.

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Впрочем, у Илона Маска предупреждали, что время и дата могут сдвинуться: все зависит от готовности инженеров, техники и многих других факторов.

После необходимых проверок будет объявлена новая дата тестового запуска.

Напомним, во время тестового полета Starship SN8 планировали испытать взлетную/посадочную аэродинамику корабля, движения закрылков, синхронную работу трех метановых двигателей Raptor, устойчивость прототипа при посадке и другие параметры. SN8 также должен был выполнить маневр с переворотом при спуске.

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космос ракета тестирование Илон Маск SpaceX Марс Starship
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