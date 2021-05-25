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Тестировали на детях. Moderna заявила, что ее вакцина безопасна для подростков

25 мая, 17:59

Денис Беспалов Денис Беспалов

В компании Moderna заявили, что их препарат прошел испытания и безопасен для детей

REUTERS/Dado Ruvic

REUTERS/Dado Ruvic

Компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков. Это подтверждает проведенное исследование.

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Об этом сообщает CNN.

В исследовании приняли участие 3732 детей в возрасте от 12 до 17 лет в США. Анализы крови показали, что вакцина вызвала иммунный ответ, похожий на ранее полученные результаты у взрослых.

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Кроме того, компания проверила эффективность вакцины после одной дозы. Согласно результатам, вакцина была эффективна на 93% после одной дозы при профилактике легких случаев COVID-19, включающих только один симптом болезни вместо двух или более симптомов.

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В Modernа заявляют о безопасности и эффективности вакцины, поскольку никаких серьезных проблем выявлено не было.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что вакцины против коронавируса, которые используют технологию мРНК, такие как Pfizer/BioNTech и Moderna, способны "нейтрализовать" индийский вариант COVID-19.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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