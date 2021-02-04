Українська
$ 28
33,64
  1. Мировые новости
  2. США

Тихановская, НАТО и даже МКС: кто в этом году борется за Нобелевскую премию мира

4 февраля, 19:12

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Имя лауреата станет известно только в октябре

На Нобелевскую премию мира – обычно самую спорную и самую политическую номинацию – в этом году номинированы 107 человек и 24 организации. Достанется же награда только одному кандидату.

Реклама

Об этом сообщает Newsweek.

Лауреата премии мира выбирает Норвежский Нобелевской комитет – комиссия которая состоит из пяти человек.

Имена кандидатов на Нобеля остаются засекреченными в течение 50 лет после оглашение победителя. Однако имена некоторых номинантов уже оглашались ранее. Среди них присутствуют:

  • активистка избирательного процесса в США Стейси Абрамс;
  • общественное движение Black Lives Matter;
  • нью-йоркская некоммерческая организация "Комитет защиты журналистов";
  • программа распределения вакцин от коронавируса COVAX;
  • бывший военный аналитик Дэниел Эллсберг, который передал журналистам секретные документы о действиях США в годы войны во Вьетнаме;
  • активистка и правозащитница из Западной Сахары Аминату Хайдар;

  • новостной сайт Hong Kong Free Press;

  • Реклама

    Международная сеть по проверке фактов Института Пойнтера;

  • Международное скаутское движение;

  • Международная космическая станция;

  • ассоциация польских судей Iustitia;

  • американская конгрессвумен Барбара Ли (в 2003 году она единственной в Конгрессе США проголосовала против ввода американских войск в Ирак);

  • Реклама

    лидеры белорусской оппозиции Светлана Цихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало;

  • экс-советник президента США Джаред Кушнер и спецпредставитель президента Трампа Ави Берковиц;

    В тренде
    Байден остановил вывод американских войск из Германии

  • военный блок НАТО;

  • российский оппозиционер Алексей Навальный;

  • международная неправительственная организация "Репортеры без границ";

  • Реклама

    шведская экоактивистка Грета Тунберг;

  • французская журналистка марокканского происхождения Зинеб эль-Разуи;

  • 45-ый президент США Дональд Трамп;

  • Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН);

  • веб-сайт WikiLeaks.

Подача номинаций на Нобель-2021 завершилась 31 января, а до конца февраля члены Норвежского Нобелевского комитета должны определиться со своим выбором.

Предполагается, что победителя объявят во время "нобелевской недели", которая традиционно проходит в октябре, а церемония вручения наград состоится в декабре.

Напомним, что в прошлом году награда досталась Всемирной продовольственной программе ООН.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НАТО МКС WikiLeaks Дональд Трамп Нобелевская премия Джаред Кушнер Алексей Навальный Грета Тунберг Светлана Тихановская COVAX
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С новым президентом США Зеленский сменил тон общения
С новым президентом США Зеленский сменил тон общенияВласть
США могут снять санкции с
США могут снять санкции с "Северного потока – 2": Байден сообщил Меркель об условииЭкономика
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостью
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостьюБизнес
Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Кто он и что говорил об Украине
Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Кто он и что говорил об УкраинеУкраина
Байден в разговоре с Путиным подтвердил поддержку суверенитета Украины
Байден в разговоре с Путиным подтвердил поддержку суверенитета УкраиныСША
Компания Маска вживила чип в мозг обезьяны и научила играть на компьютере силой мысли
Компания Маска вживила чип в мозг обезьяны и научила играть на компьютере силой мыслиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять