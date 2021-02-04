Тихановская, НАТО и даже МКС: кто в этом году борется за Нобелевскую премию мира

На Нобелевскую премию мира – обычно самую спорную и самую политическую номинацию – в этом году номинированы 107 человек и 24 организации. Достанется же награда только одному кандидату.
Об этом сообщает Newsweek.
Лауреата премии мира выбирает Норвежский Нобелевской комитет – комиссия которая состоит из пяти человек.
Имена кандидатов на Нобеля остаются засекреченными в течение 50 лет после оглашение победителя. Однако имена некоторых номинантов уже оглашались ранее. Среди них присутствуют:
- активистка избирательного процесса в США Стейси Абрамс;
- общественное движение Black Lives Matter;
- нью-йоркская некоммерческая организация "Комитет защиты журналистов";
- программа распределения вакцин от коронавируса COVAX;
- бывший военный аналитик Дэниел Эллсберг, который передал журналистам секретные документы о действиях США в годы войны во Вьетнаме;
- активистка и правозащитница из Западной Сахары Аминату Хайдар;
новостной сайт Hong Kong Free Press;
Международная сеть по проверке фактов Института Пойнтера;
Международное скаутское движение;
Международная космическая станция;
ассоциация польских судей Iustitia;
американская конгрессвумен Барбара Ли (в 2003 году она единственной в Конгрессе США проголосовала против ввода американских войск в Ирак);
лидеры белорусской оппозиции Светлана Цихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало;
экс-советник президента США Джаред Кушнер и спецпредставитель президента Трампа Ави Берковиц;
военный блок НАТО;
международная неправительственная организация "Репортеры без границ";
шведская экоактивистка Грета Тунберг;
французская журналистка марокканского происхождения Зинеб эль-Разуи;
45-ый президент США Дональд Трамп;
Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН);
веб-сайт WikiLeaks.
Подача номинаций на Нобель-2021 завершилась 31 января, а до конца февраля члены Норвежского Нобелевского комитета должны определиться со своим выбором.
Предполагается, что победителя объявят во время "нобелевской недели", которая традиционно проходит в октябре, а церемония вручения наград состоится в декабре.
Напомним, что в прошлом году награда досталась Всемирной продовольственной программе ООН.
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