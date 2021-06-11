Time поместил Путина на обложку – только как отражение в очках

Главной темой выпуска стал предстоящий американо-российский саммит в Швейцарии – перед Байденом встанет один важный вопрос

Байден "идет" на Путина на обложке Time. Фото: коллаж "Сегодня"

Накануне саммита Россия – США, который состоится 16 июня в Женеве, американский таблоид Time поместил на обложку президентов двух стран.

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Однако Владимир Путин при этом был лишь отражением в солнцезащитных очках его американского коллеги Джо Байдена. Выпуск озаглавлен "Taking on Putin" – это можно перевести, как "Байден идет на Путина".

Главная статья тиража посвящена первой личной встрече президентов после январской инаугурации Байдена.

Автор Брайан Бернетт указывает, что переговоры пройдут на фоне попыток России помешать победе Байдена на президентских выборах в США, массированных кибератак на американские предприятия и госучреждения, а также на союзников Соединенных Штатов и американские ценности за рубежом.

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"Невысказанный вопрос, который встанет перед президентом США, когда он сядет с Путиным 16 июня в отеле на берегу озера в Женеве, звучит так: и что ты собираешься с этим делать?" – пишет автор.

Напомним, что российско-американский саммит состоится 16 июня на вилле Ла Гранж в Швейцарии. В последний раз их встреча состоялась в 2011 году в Москве, когда Путин был премьером РФ, а Байден — вице-президентом США.

Читайте подробнее, что они будут обсуждать и к чему они могут договориться: "Встреча Байдена с Путиным – что обсудят президенты и чего ждать Украине".

О чем еще говорят 11 июня в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: