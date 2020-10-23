Только самое важное. 10 главных тезисов Трампа и Байдена на вторых дебатах

О чем говорили кандидаты в президенты США за две недели до выборов

В США завершился третий (по факту второй, поскольку встреча 15 октября была отменена) и последний тур дебатов основных кандидатов в президенты – республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена.

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Встреча состоялась 23 октября в городе Нашвилл, штат Теннесси, – дебаты проходили в Университете Бельмонта. Координатором выступила телеведущая NBC Кристен Велкер.

Избирательные штабы Трампа и Байдена заранее получили вопросы, которые будут обсуждаться, – в основном они повторяли темы предыдущих дебатов. Кроме того, планировалось изменить формат самих дебатов, чтобы не дать кандидатам перебивать друг друга, чем, впрочем, они активно занимались.

Сайт "Сегодня" решил более внимательно изучить мнение основных кандидатов в президенты США на самые волнующие американцев (и не только) вопросы.

Эпидемия коронавируса

Дональд Трамп. Прогнозировали гибель от COVID-19 2,2 миллиона американцев, но этот показатель был снижен в 8,5 раза. Удалось побороть вспышки в штатах Флорида, Техас и Аризона. США миновали самую острую стадию эпидемии.

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Джозеф Байден. "Тот, кто несет ответственность за гибель 220 тысяч американцев от коронавируса, не должен быть президентом США". Трамп знал об опасности вируса с января, но поддался панике и ничего не сказал обществу.

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Разработка вакцины

Дональд Трамп. В течение ближайших недель будет зарегистрирована американская вакцина от COVID-19. Военные готовы распределить 100 миллионов доз вакцины, как только она появится.

Джозеф Байден. Трамп обещал, что коронавируса не будет уже к Пасхе, но у него нет четкого плана борьбы с эпидемией. "Люди приучаются не жить, а умирать с коронавирусом".

Ужесточение карантина в США

Дональд Трамп. "Лечение не должно быть страшнее самой болезни". В США не станут объявлять тотальный локдаун.

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Джозеф Байден. Необходим стандарт для закрытия определенных сообществ, которые были поражены вспышками вируса, – уменьшить количество учащихся в классах, выделить средства на соблюдение санитарной дистанции на предприятиях.

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Внешнее вмешательство в выборы

Джозеф Байден. "Россия добивается, чтобы я не стал следующим президентом США". Но любая страна заплатит за вмешательство в выборы в США – в частности, Россия и Иран.

Дональд Трамп. "Подумайте об Украине и других странах. Никто, кроме меня, не относился к России жестче".

Внешняя политика

Дональд Трамп. США наложили на товары из Китая пошлины, получив до 28 млрд долларов выручки. Личные отношения с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном – прекрасные, благодаря чему удалось избежать ядерной войны и конфликта на Корейском полуострове.

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Джозеф Байден. "Перед Второй мировой войной с Гитлером тоже были хорошие отношения". Необходимо обеспечить контроль над КНДР, чтобы Пхеньян не смог навредить США, а встреча с Ким Чен Ыном возможна только при условии сокращения Северной Кореей своего ракетного арсенала.

Социальная защита населения

Дональд Трамп. Систему общественного страхования Obamacair и Medicaid необходимо отменить – они не работают. Демократы блокируют принятие Конгрессом разработанных Белым домом планов поддержки населения из-за коронавируса.

Джозеф Байден. Если суд отменит Obamacair, я приму ее эту программу в новом варианте. "Здравоохранение – это не привилегия, а право выбирать, какую помощь получать". Необходимо увеличить уровень минимальной зарплаты до 15 долларов в час.

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Миграционная политика

Дональд Трамп. Власти пытаются воссоединить детей мигрантов с родителями, с которыми их разлучили после нелегального проникновения в США. Детей-нелегалов в США везут "хищники, преступники и картели".

Джозеф Байден. Разлучать детей мигрантов с их родителями – это преступление. В течение 100 дней после избрания президентом предоставит более 11 миллионам нелегальных мигрантов, которых ввезли в США детьми, путь для получения американского гражданства.

Расизм в США

Дональд Трамп. "Никто не сделал для чернокожего населения США больше, чем я. Возможно, только Авраам Линкольн". Университеты, в которых учатся преимущественно афроамериканцы, получили финансирование. "Я расист в наименьшей степени из присутствующих здесь".

Джозеф Байден. Расизм в США существует на институциональном уровне. Необходимо провести тюремную реформу и либерализовать наказания, связанные с оборотом наркотиков. "Людей, задержанных с кокаином, надо лечить, а не отправлять в тюрьмы".

Проблемы экологии

Дональд Трамп. США снизили уровень выбросов углерода в атмосферу до минимума за 35 лет. Страна получила энергонезависимость, а возобновляемые источники энергии – ветряная и солнечная энергетика – себя не оправдали.

Джозеф Байден. США должны вернуться к исполнению Парижского соглашения по климату. Необходимо переходить на электромобили и постепенно отказываться от нефти и заменить ее возобновляемыми источниками энергии, а к 2035 году довести уровень выбросов в атмосферу до нуля.

Украина

Дональд Трамп. Джо Байден и его сын нелегально зарабатывали в Украине большие деньги. Если это правда, то он коррупционер.

Джозеф Байден. Трамп пытался подкупить украинское правительство, чтобы получить компромат на Хантера Байдена и его отца.

Напомним, что президентские выборы в США состоятся 3 ноября, хотя досрочное голосование уже началось, и около 48 млн американцев уже отдали свои голоса.

Также на нашем сайте вы можете узнать, о чем Трамп и Байден говорили во время первого тура дебатов, который состоялся 29 сентября.

Все подробности в спецтеме Дебаты Байдена и Трампа

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