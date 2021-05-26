Українська
$ 27,46
33,66
  1. Мировые новости
  2. США

Только сильная позиция: Кулеба и конгрессмен США обсудили остановку "Северного потока – 2"

26 мая, 23:48

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По мнению конгрессмена, Украина должна иметь возможность донести свою позицию во время саммита НАТО во взаимоприемлемом для сторон формате

Кулеба прокомментировал отмену санкций против "Северного потока - 2"

Кулеба прокомментировал отмену санкций против "Северного потока - 2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с конгрессменом США Брайаном Фитцпатриком обсудил противодействие российской агрессии и строительству газопровода "Северный поток – 2". Также говорили о подготовке к саммиту глав государств-членов НАТО.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Кулеба поблагодарил Фитцпатрика за решительную позицию и усилия по укреплению энергетической безопасности путем полного санкционирования строительства "Северного потока – 2".

"Только сильная позиция американской стороны может остановить достройку "Северного потока – 2", – подчеркнул министр.

Также обсуждалась актуальная безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта и угрозы в регионе Черного и Азовского морей, вызванные милитаризацией Крымского полуострова со стороны Российской Федерации.

В тренде
Закрытое небо Лукашенко. Страны и авиакомпании массово отказываются летать над Беларусью (обновлено)
Протасевича задержали 23 мая. Фото: коллаж "Сегодня"
Реклама

Читайте также: Подарок Путину: Байден подтвердил отказ от санкций против "Северного потока – 2"

Что касается предстоящего саммита НАТО, то, по мнению конгрессмена, Украина должна иметь возможность донести свою позицию во время него во взаимоприемлемом для сторон формате.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что в противостоянии с российским газопроводом "Северный поток – 2" Киев будет бороться за свои интересы до конца.

Напомним, что Госдепартамент направил в Конгресс обоснование о снятии санкций против Nord Stream 2 AG (компании – оператора трубопровода "Северный поток – 2").

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Явное нарушение. В США и ЕС требуют запретить полеты над Беларусью
Явное нарушение. В США и ЕС требуют запретить полеты над БеларусьюСША
Подарок Байдена Путину и предложение Беларуси от Крыма – главные новости за ночь
Подарок Байдена Путину и предложение Беларуси от Крыма – главные новости за ночьУкраина
В США нашли доказательства утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
В США нашли доказательства утечки COVID-19 из лаборатории в УханеСША
Эрдоган хочет отомстить Израилю за Газу: какие могут быть последствия – мнения экспертов
Эрдоган хочет отомстить Израилю за Газу: какие могут быть последствия – мнения экспертовДругие страны
Распространяют собаки, а заражаются дети – ученые нашли новый коронавирус
Распространяют собаки, а заражаются дети – ученые нашли новый коронавирусСША
На агрессию ответим: что еще Блинкен сказал Лаврову при встрече
На агрессию ответим: что еще Блинкен сказал Лаврову при встречеСША

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять