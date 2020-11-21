Стало известно, кто может стать госсекретарем США в администрации Байдена

Новоизбранный президент США уже определился с претендентами на главные посты в стране

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Объявивший о своей победе на выборах президента страны демократ Джо Байден продолжает собирать команду в свою администрацию и уже определился с выбором кандидата на пост государственного секретаря.

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Об этом со ссылкой на источник сообщило издание The Hill.

Официально кандидат будет объявлен на следующей неделе. Однако бывшее официальное лицо администрации экс-президента США Барака Обамы подтвердило изданию, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост.

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В числе кандидатов, которые могут возглавить внешнеполитическое ведомство, и Сьюзан Райс. Политик была помощником по нацбезопасности при Бараке Обаме. На должность также могут претендовать и несколько сенаторов-демократов.

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Байден также подчеркнул, что уже определился с тем, кого назначит министром финансов. Но пока отказался озвучить имя претендента для этой роли.

Напомним, результаты пересчета голосов в штате Джорджия подтвердили победу демократа Джо Байдена.

Ранее Байден заявил, что США готовы помогать Украине:

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