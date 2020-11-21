Українська
$ 28,26
33,44
  1. Мировые новости
  2. США

Стало известно, кто может стать госсекретарем США в администрации Байдена

21 ноября, 09:41

Ольга Литвин Ольга Литвин

Новоизбранный президент США уже определился с претендентами на главные посты в стране

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Объявивший о своей победе на выборах президента страны демократ Джо Байден продолжает собирать команду в свою администрацию и уже определился с выбором кандидата на пост государственного секретаря.

Реклама

Об этом со ссылкой на источник сообщило издание The Hill.

Официально кандидат будет объявлен на следующей неделе. Однако бывшее официальное лицо администрации экс-президента США Барака Обамы подтвердило изданию, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост.

Читайте также: Байден назвал имена еще троих будущих сотрудников Белого дома

В числе кандидатов, которые могут возглавить внешнеполитическое ведомство, и Сьюзан Райс. Политик была помощником по нацбезопасности при Бараке Обаме. На должность также могут претендовать и несколько сенаторов-демократов.

В тренде
КГБ Беларуси внес основателей оппозиционного Telegram-канала в список террористов
Реклама

Байден также подчеркнул, что уже определился с тем, кого назначит министром финансов. Но пока отказался озвучить имя претендента для этой роли.

Напомним, результаты пересчета голосов в штате Джорджия подтвердили победу демократа Джо Байдена.

Ранее Байден заявил, что США готовы помогать Украине:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США госсекретарь администрация президента Джо Байден
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Илон Маск сдал за сутки четыре теста на COVID-19. Два подтвердили инфекцию
Илон Маск сдал за сутки четыре теста на COVID-19. Два подтвердили инфекциюСША
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTech
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTechЕвросоюз
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической черты
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической чертыЕвросоюз
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика
Китай угрожает оставить
Китай угрожает оставить "без глаз" разведку США и еще четырех странДругие страны
Выборы в США: Трамп победил в штате Аляска
Выборы в США: Трамп победил в штате АляскаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять