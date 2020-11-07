Трамп: Байден не может говорить о победе, пока идут судебные разбирательства

По словам Трампа, Байдену пока рано говорить о победе

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент Джо Байден не может говорить о своей победе до тех пор, пока не закончатся разбирательства в судах.

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Об этом Трамп написал в Twitter.

"Джо Байден не должен неправомерно выдвигать претензии на пост президента. Я тоже мог бы выдвинуть такую же претензию. Юридический процесс начинается только сейчас", – заявил Трамп.

Он подчеркнул, что в конце ночи выборов он лидировал во всех штатах, где сейчас идет подсчет.

Напомним, часть советников президента США Дональда Трампа считают его поражение на выборах делом решенным, поэтому пытаются отмежеваться от главы государства из чувства самосохранения, поскольку результаты в Пенсильвании и Джорджии показывают, что он не будет переизбран.

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К слову, команда Трампа начала собирать доказательства нарушений на выборах.

Также сообщалось, что в штабе республиканца отказались верить в победу Байдена в Неваде, Аризоне, Джорджии и Пенсильвании, поэтому заявили о переизбрании Трампа на выборах.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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