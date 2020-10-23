Трамп бездействует, Россия заплатит за вмешательство в выборы: о чем говорил на дебатах Байден

В Соединенных Штатах завершились дебаты между кандидатом в президенты США от демократов Джо Байденом и президентом Дональдом Трампом. Сегодняшняя встреча последняя перед выборами, которые состоятся 3 ноября. Мы собрали самые интересные заявления Джо Байдена.

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Коронавирус. В США из-за недостаточного контроля властей от коронавируса погибли более 200 тыс. человек. Соединенные Штаты до сих пор не контролируют ситуацию с коронавирусом. Любой, кто несет ответственность за такое количество смертей (явно намекая на Трампа. – Ред.), не должен оставаться президентом Соединенных Штатов.

Международная политика. Байден пообещал, что если он станет президентом США, то и Россия, и Иран заплатят за то, что вмешивались в выборы в Соединенных Штатах. Он также снова обвинил в бездействии Трампа. Байден утверждает, что его сын ничем не запятнал себя в Украине, а в неприятности с ней попал именно Дональд Трамп, потому что пытался дать взятку украинскому правительству. Демократ намерен заставить Китай играть по правилам, а Трамп, по его словам ничего не делает в этом направлении. Байден также считает, что все обвинения, которые выдвигаются против него, спланированы Россией.

О медстраховании и малом бизнесе. Байден обещает, что его команда снизит цены на медуслуги и лекарства и будет способствовать конкуренции в этой сфере. Он также сохранит медицинскую страховку Барака Обамы, так называемую Obama Care. Байден также обвинил Трампа в том, что его правительство не хочет помогать малому бизнесу и школам в условиях кризиса.

Мигранты. Кандидат в президенты обвинил Дональда Трампа в разделении семей мигрантов, назвав это преступлением. В то же время он признает ошибки в миграционной политике администрации экс-президента Барака Обамы, при котором он был вице-президентом, и обещает провести реформу в этой сфере.

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Расовый вопрос. Демократ обвинил Трампа в расизме из-за его прошлых заявлений, а Трамп и ведущая дебатов припомнили Байдену законы, направленные против чернокожего населения, которые он принимал в 80-х годах.

Климат. Байден обещает, что его план в сфере климата, в частности включающий переход на элекромобили, помимо очищения окружающей среды, создаст миллионы рабочих мест в США и принесет миллионы долларов экономического роста. Он также заявил о необходимости осуществить переход от нефтяной отрасли к возобновляемой энергии, чтобы добиться "нулевого выброса" в атмосферу.

Обещания в случае избрания. Кандидат в президенты обвинил нынешнего президента в том, что при нем американцы не имели достаточно возможностей для достойной жизни и пообещал позаботиться о том, чтобы у каждого американца был шанс.

Напомним, дебаты между Байденом и Трампом должны были пройти в три тура, однако, из-за диагностированного у Трампа COVID-19, встречу кандидатов 15 октября пришлось отменить. Сначала хотели провести второй тур в онлайн-формате, но действующий президент США отказался.

На финальный тур дебатов придумали новые правила. После того, как в прошлом туре кандидаты перебивали друг друга и ведущего, комиссия решила глушить микрофоны одного из участников, пока говорит его оппонент.

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Все подробности в спецтеме Дебаты Байдена и Трампа

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