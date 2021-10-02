Трамп через суд пытается заставить Twitter восстановить свой аккаунт

Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу попросил федерального судью во Флориде заставить Twitter восстановить его аккаунт, который компания заблокировала в январе, сославшись на риск подстрекательства к насилию.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Трамп подал запрос в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что члены Конгресса США "заставили" Twitter приостановить действие его аккаунта.
Twitter и несколько других социальных сетей запретили Трампу пользоваться своими услугами после того, как толпа его сторонников штурмовала Капитолий 6 января.
В заявлении адвокатов Трампа говорится, что Twitter "обладает определенной властью и контролем над политическим дискурсом в этой стране, исторически беспрецедентным и глубоко опасным для открытых демократических дебатов".
Команда Трампа запустила собственную соцсеть – СМИ
Когда аккаунт Трампа был удален навсегда, Twitter объяснил, что твиты Трампа нарушали политику платформы, которая запрещает "прославление насилия".
Что было
До того, как профиль Трампа заблокировали, у него было более чем 88 млн подписчиков.
В июле Трамп подал в суд на Twitter, Facebook Inc. и Google Alphabet Inc., а также их руководителей, утверждая, что они незаконно умалчивают консервативные точки зрения.
Скандалы с Трампом
- Речь, скорее всего о первом разговоре Владимира Зеленского с Трампом, во время которого американский лидер пытался надавить на Украину, чтобы она возобновила расследование против семьи Джо Байдена.
- В июле по обвинению в незаконном лоббировании интересов ОАЭ в США и в предоставлении ложных сведений сотрудникам ФБР был арестован 74-летний миллиардер Томас Джозеф Барак-младший – друг 45-го президента США Дональда Трампа, глава инаугурационного фонда экс-президента в 2016 году.