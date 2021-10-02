Трамп через суд пытается заставить Twitter восстановить свой аккаунт

Twitter и несколько других социальных сетей запретили Трампу пользоваться своими услугами

Аккаунт Трампа был удален навсегда / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу попросил федерального судью во Флориде заставить Twitter восстановить его аккаунт, который компания заблокировала в январе, сославшись на риск подстрекательства к насилию.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Трамп подал запрос в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что члены Конгресса США "заставили" Twitter приостановить действие его аккаунта.

Twitter и несколько других социальных сетей запретили Трампу пользоваться своими услугами после того, как толпа его сторонников штурмовала Капитолий 6 января.

В заявлении адвокатов Трампа говорится, что Twitter "обладает определенной властью и контролем над политическим дискурсом в этой стране, исторически беспрецедентным и глубоко опасным для открытых демократических дебатов".

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Когда аккаунт Трампа был удален навсегда, Twitter объяснил, что твиты Трампа нарушали политику платформы, которая запрещает "прославление насилия".

Что было

До того, как профиль Трампа заблокировали, у него было более чем 88 млн подписчиков.

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В июле Трамп подал в суд на Twitter, Facebook Inc. и Google Alphabet Inc., а также их руководителей, утверждая, что они незаконно умалчивают консервативные точки зрения.

Скандалы с Трампом