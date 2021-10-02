Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Мировые новости США

Трамп через суд пытается заставить Twitter восстановить свой аккаунт

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
2 октября, 20:12
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Twitter и несколько других социальных сетей запретили Трампу пользоваться своими услугами
Аккаунт Трампа был удален навсегда
Аккаунт Трампа был удален навсегда / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу попросил федерального судью во Флориде заставить Twitter восстановить его аккаунт, который компания заблокировала в январе, сославшись на риск подстрекательства к насилию.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Реклама

Трамп подал запрос в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что члены Конгресса США "заставили" Twitter приостановить действие его аккаунта.

Twitter и несколько других социальных сетей запретили Трампу пользоваться своими услугами после того, как толпа его сторонников штурмовала Капитолий 6 января.

В заявлении адвокатов Трампа говорится, что Twitter "обладает определенной властью и контролем над политическим дискурсом в этой стране, исторически беспрецедентным и глубоко опасным для открытых демократических дебатов".

Реклама

Читайте также:

Когда аккаунт Трампа был удален навсегда, Twitter объяснил, что твиты Трампа нарушали политику платформы, которая запрещает "прославление насилия".

Что было

До того, как профиль Трампа заблокировали, у него было более чем 88 млн подписчиков.

Реклама

В июле Трамп подал в суд на Twitter, Facebook Inc. и Google Alphabet Inc., а также их руководителей, утверждая, что они незаконно умалчивают консервативные точки зрения.

Скандалы с Трампом

  • Речь, скорее всего о первом разговоре Владимира Зеленского с Трампом, во время которого американский лидер пытался надавить на Украину, чтобы она возобновила расследование против семьи Джо Байдена.
  • В июле по обвинению в незаконном лоббировании интересов ОАЭ в США и в предоставлении ложных сведений сотрудникам ФБР был арестован 74-летний миллиардер Томас Джозеф Барак-младший – друг 45-го президента США Дональда Трампа, глава инаугурационного фонда экс-президента в 2016 году.
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.62

Российский рубль (₽)

0.37

Евро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять