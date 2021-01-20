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Трамп хочет создать новую политическую партию – СМИ

20 января, 05:34

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сторонники Трампа не поддержали идею

Президент США Дональд Трамп, срок полномочий которого истекает 20 января, обсуждал со своими однопартийцами создание новой политической партии.

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Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, новую политическую партию Трамп хотел назвать "Патриотической партией".

Однако после беспорядков, которые устроили сторонники Трампа в Капитолии 6 января, у лидера Республиканской партии начались разногласия с его однопартийцами, которые в Конгрессе поддержали победу на президентских выборах демократа Джо Байдена.

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В то же время в своем прощальном видеообращении Дональд Трамп обратился к американцам с просьбой поддержать администрацию избранного главы государства Джо Байдена.

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Мы также рассказывали, как будет происходить и где смотреть инаугурацию 46-го президента Соединенных Штатов.

Также сообщалось, что в Вашингтоне развернули более 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США, в том числе спецподразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые должны будут обеспечивать безопасность инаугурации 46-го президента Джо Байдена.

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