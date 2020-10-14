Трамп хочет вывести американские войска из Сомали – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп планирует вывести американских военных из Сомали.
Об этом сообщает Bloomberg.
По информации СМИ, Трамп обратился к своим советникам и напомнил, что обещал перед выборами вернуть военных в США.
Этим вопросом занимаются советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, министр обороны Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
Сейчас в Сомали находятся от 650 до 800 американских военных. Местным властям они помогают бороться с радикальной исламистской группировкой Аш-Шабаб.
По словам президента Сомали Мохамеда Абдуллахи, он хотел бы, чтобы американские войска остались.
"Мы действительно ценим поддержку США, и мы благодарны за то, что они сделали, и мы хотели бы, чтобы войска оставались до тех пор, пока работа не будет завершена на 100%", – сказал Абдуллахи
Ранее мы писали, что США перебросили войска из Ирака в Сирию.
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