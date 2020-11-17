Трамп хотел атаковать Иран: Тегеран угрожает "сокрушительным" ответом

Иран готов к "сокрушительному" ответу США, если Вашингтон решится на агрессивные действия в отношении Исламской Республики, о чем ранее сообщили американские СМИ.

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Об этом пишет Reuters.

"Любые действия против иранского народа, безусловно, будут встречены сокрушительным ответом", – гласит заявление официального представителя иранского правительства Али Рабии, опубликованное 17 ноября.

Напомним, по информации The New York Times, 12 ноября Трамп обсуждал со своей администрацией силовые меры против Ирана. В частности, он интересовался возможностью ракетного удара по ядерному объекту в городе Натанз, где специалисты МАГАТЭ обнаружили намного больше урана, чем было предусмотрено ядерными соглашениями.

Отговорить президента от такого сценария удалось его советникам и высокопоставленным чиновникам – в частности, вице-президенту Майклу Пенсу и госсекретарю Майклу Помпео.

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Стоит отметить, что именно 12 ноября стало известно о том, что запасы обогащенного урана в Иране в 12 раз превышают обусловленные ядерной сделкой.

Также ранее разведке США стало известно, что Иран ищет способы, как отомстить Соединенным Штатам за убийство генерала Касема Сулеймани.

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