Українська
$ 28,26
33,44
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп хотел атаковать Иран: Тегеран угрожает "сокрушительным" ответом

17 ноября, 15:31

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Иранские власти готовы жестко действовать в случае агрессии США

Иран готов к "сокрушительному" ответу США, если Вашингтон решится на агрессивные действия в отношении Исламской Республики, о чем ранее сообщили американские СМИ.

Реклама

Об этом пишет Reuters.

"Любые действия против иранского народа, безусловно, будут встречены сокрушительным ответом", – гласит заявление официального представителя иранского правительства Али Рабии, опубликованное 17 ноября.

Напомним, по информации The New York Times, 12 ноября Трамп обсуждал со своей администрацией силовые меры против Ирана. В частности, он интересовался возможностью ракетного удара по ядерному объекту в городе Натанз, где специалисты МАГАТЭ обнаружили намного больше урана, чем было предусмотрено ядерными соглашениями.

В тренде
У Путина коронавирус? Россиян встревожил жуткий кашель президента (видео)

Отговорить президента от такого сценария удалось его советникам и высокопоставленным чиновникам – в частности, вице-президенту Майклу Пенсу и госсекретарю Майклу Помпео.

Реклама

Стоит отметить, что именно 12 ноября стало известно о том, что запасы обогащенного урана в Иране в 12 раз превышают обусловленные ядерной сделкой.

Также ранее разведке США стало известно, что Иран ищет способы, как отомстить Соединенным Штатам за убийство генерала Касема Сулеймани.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Иран США ядерный объект
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Илон Маск сдал за сутки четыре теста на COVID-19. Два подтвердили инфекцию
Илон Маск сдал за сутки четыре теста на COVID-19. Два подтвердили инфекциюСША
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTech
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTechЕвросоюз
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической черты
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической чертыЕвросоюз
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика
Выборы в США: Трамп победил в штате Аляска
Выборы в США: Трамп победил в штате АляскаСША
Вакцина на исходе: 80% лекарства от коронавируса уже раскупили
Вакцина на исходе: 80% лекарства от коронавируса уже раскупилиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять