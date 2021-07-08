Трамп хотел отменить выборы президента США – ему не верили даже свои

"Дружище, ты не можешь этого сделать. Ты же понимаешь, ты не можешь объявить военное положение", – отвечали на тот момент президенту другие республиканцы

В намерение президента США перенести выборы не верили даже его соратники. Фото: коллаж "Сегодня"

В бытность президентом США Дональд Трамп неоднократно предлагал использовать пандемию COVID-19 как предлог, чтобы отложить президентские выборы в 2020 году, говорится в книге журналиста Майкл Вольфа "Оползень: последние дни президентства Трампа".

Отрывок из книги опубликовало издание The Times.

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"Люди не смогут прийти на избирательные участки в случае чрезвычайного положения в стране, верно?" – цитирует Вольф сказанное Трампом на одном из совещаний в Белом доме.

На тот момент глава администрации Белого дома Марк Медоуз возразил, что это невозможно согласно Конституции, но Трампа это не убедило.

"Я уверен, что должен быть способ", – сказал он.

Как пишет Вольф, на заседании с губернатором штата Нью-Джерси, республиканцем Крисом Кристи, несколько дней спустя Трамп опять поднял эту тему.

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"Я подумываю отменить их", – сказал 45-ый президент США.

Кристи не сразу понял, о чем именно говорит глава государства – он думал, что он имеет в виду дебаты кандидатов.

"Нет, выборы – слишком много вируса", – уточнил Трамп.

Будучи одним из видных членов Республиканской партии, Крис Кристи ему ответил: "Дружище, ты не можешь этого сделать. Ты же понимаешь, ты не можешь объявить военное положение, да?"

Напомним, что по результатам ноябрьских выборов в США Трамп проиграл демократу Джо Байдену. Однако он утверждает, что уже определился насчет участия в президентской гонке в 2024 году.