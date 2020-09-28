Трамп хотел сделать вице-президентом дочь Иванку, но она разрушила его план – СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трампа во время избирательной кампании 2016 года хотел сделать свою дочь Иванку вице-президентом США, поскольку не доверял республиканцам. Но девушка разрушила планы отца.
Об этом, как сообщает Bloomberg, говорится в книге бывшего заместителя главы предвыборного штаба Трампа Рика Гейтса.
По словам Гейтса, Трамп хотел видеть на посту вице-президента человека, которому он мог бы полностью доверять. Кандидатуру Иванки он неоднократно обсуждал со своими советниками: "она умна, она красива, и люди будут любить ее".
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Как пишет Гейтс в своей книге, Трамп настаивал на кандидатуре дочери, пока сама Иванка не отклонила его предложение.
Как известно, вице-президентом США в 2016 году стал Майкл Пенс.
Напомним, очередные выборы президента США состоятся 3 ноября.
Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в статье "Байден против Трампа: что нужно знать о выборах президента США и главных претендентах".
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