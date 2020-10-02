Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом

Они уже отправились на карантин

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

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"Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе!" – отметил президент.

Отметим, что Трамп вместе с супругой Меланией сделали тесты на коронавирусную инфекцию после того, как COVID-19 заболела его советница Хоуп Хикс. Она сопровождала президента США на дебаты с Джо Байденом.

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К слову, за все время пандемии неоднократно появлялась информация о случаях заражения в окружении Трампа. А на первых дебатах Трамп заявил, что всегда носит с собой защитную маску и пользуется ею в случае необходимости.

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Также напомним, в США изменят формат последующих дебатов кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена из-за их поведения.

Кроме того, сообщалось, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опережает Трампа. За него готовы проголосовать 50% американцев, в то время как за Трампа – 47%.

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