Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.
"Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе!" – отметил президент.
Отметим, что Трамп вместе с супругой Меланией сделали тесты на коронавирусную инфекцию после того, как COVID-19 заболела его советница Хоуп Хикс. Она сопровождала президента США на дебаты с Джо Байденом.
К слову, за все время пандемии неоднократно появлялась информация о случаях заражения в окружении Трампа. А на первых дебатах Трамп заявил, что всегда носит с собой защитную маску и пользуется ею в случае необходимости.
Также напомним, в США изменят формат последующих дебатов кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена из-за их поведения.
Кроме того, сообщалось, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опережает Трампа. За него готовы проголосовать 50% американцев, в то время как за Трампа – 47%.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк