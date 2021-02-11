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Трамп и Пенс все еще не общаются из-за штурма Капитолия – СМИ

11 февраля, 08:35

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Экс-президент до сих пор не извинился за то, что подначивал сторонников захватить здание Конгресса

Отношения бывшего президента США Дональда Трампа с Майком Пенсом, который был его вице-президентом, все еще находятся в упадке после январского штурма Капитолия.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники.

Собеседники телеканала утверждают, что вскоре после произошедшего 6 января на Капитолийском холме Пенс и Трамп обсудили все, что случилось. Однако они были сосредоточены на том, чтобы просто дождаться инаугурации нового президента Джо Байдена.

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"Он изложил свою точку зрения на встрече, которая состоялась позже", – говорит источник о Пенсе, отметив, что у того осталась некая обида на Трампа.

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Кроме того, Дональд Трамп до сих пор не выразил сожалений в связи с тем, что из-за штурма здания Конгресса США, к которому он был непосредственно причастен и он сам, жизни Пенса и других политиков оказались под угрозой.

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"Это не его стиль", – говорят собеседники телеканала.

Напомним, что ранее обвинители на процедуре импичмента Трампа в Сенате заявили, что протестующие грозились убить Пенса и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Также мы писали, что спецслужбам Соединенных Штатов удалось установить уже 400 участников штурма Капитолия. 130 человек уже задержаны.

Видео: Сегодня

Мы также писали, что после окончания своей работы вице-президентом Майк Пенс с женой вернулись в родной штат Индиана, но им фактически негде жить – у них нет собственного жилья, бизнеса или накоплений.

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США штурм Дональд Трамп Капитолий Майк Пенс
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