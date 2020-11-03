Трамп или Байден: в США выбирают президента (текстовый онлайн)

Во вторник, 3 ноября, в Соединенных Штатах проходят 59-е президентские выборы.
Традиционно первыми голосовать приходят жители расположенного на границе с Канадой Диксвилл-Нотча. Они уже сделали свой выбор.
Тем временем СМИ сообщают, что более 95 млн американцев проголосовали досрочно.
Согласно данным опросов, которые публикует CNN, кандидат от Демократической партии Джо Байден имеет 52% поддержки среди избирателей, у его соперника-республиканца, действующего президента США Дональда Трампа – 42%.
2 ноября
Выборы президента США могут стать крупнейшим событием в истории азартных игр. Букмекеры уже назвали победителя.
Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020
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