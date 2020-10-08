Трамп: Китай дорого заплатит за COVID-19

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Китай заплатит высокую цену за то, что допустил распространение коронавируса COVID-19.

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Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

Он ответил, что американцы не виноваты в этой эпидемии, за все несет ответственность Китай.

"Это была не ваша вина, что это случилось, это была вина Китая. И Китай дорого заплатит за то, что они сделали с этой страной. Китай дорого заплатит за то, что они сделали с миром. Помните это", – сказал Трамп.

Президент США также сообщил, что американская вакцина, вероятно, появится уже после выборов, объяснив задержку политическими разногласиями.

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В сегодняшнем видеообращении Трамп также заявил, что каждый американец получит такое же лечение от коронавируса, какое получил он сам, пообещав направить в больницы бесплатные экспериментальные препараты, которыми лечили его.

Как мы сообщали, президент США Дональд Трамп, у которого ранее диагностировали коронавирус, выписался из больницы и вернулся в Белый дом.

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