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Трамп напоследок оставил Байдену "великодушное" письмо

21 января, 01:12

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Байден не стал раскрывать детали послания

Перед тем как покинуть Белый дом экс-президент США Дональд Трамп оставил Джо Байдену письмо. Новый президент считает содержание записки "великодушным".

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Как передает CNN, из-за уважения к Трампу Байден отказался рассказывать журналистам, о чем именно говорилось в письме.

"Президент написал очень великодушное письмо. Но, поскольку эта переписка является частной, я о ней говорить не буду", – сказал Байден.

При этом он заявил, что планирует лично переговорить с Трампом.

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Инаугурация Джо Байдена: все подробности

Напомним, что инаугурация нового американского президента Джо Байдена состоялась перед Капитолием в Вашингтоне. Кроме Байдена, заступила на свою должность и первый темнокожий вице-президент Камала Харрис.

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На церемонии присутствовали многие высокопоставленные гости, включая экс-президентов США Барака Обаму, Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего с женами.

Выступая перед собравшимися, 78-летний демократ Байден произнес свою первую торжественную речь в новой должности.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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США Белый дом Дональд Трамп Джо Байден
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