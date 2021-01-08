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Трамп "отомстит" Байдену в день инаугурации

8 января, 20:02

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент США решил нарушить древнюю традицию

Президент США Дональд Трамп признался, что его не будет на церемонии инаугурации его преемника-демократа Джо Байдена, которая состоится менее чем через две недели.

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Долго ходившие слухи американский лидер подтвердил на своей странице в Twitter.

"Всем, кто интересовался: я не пойду на инаугурацию 20 января", – написал Трамп.

Таким образом, Дональд Трамп, нарушит древнюю традиции и станет первым за более чем 150 лет президентом США, который пропустит инаугурацию своего преемника, будучи живым.

Стоит отметить, что личная встреча двух президентов – уходящего и новоизбранного – является визуальным проявлением американской демократии, а также преемственности и мирной передачи власти.

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В своем время предшественник Дональда Трампа, 44-ый президент США Барак Обама, несмотря на их разногласия, вместе с супругой посетил церемонию инаугурации своего преемника.

Мишель Обама, Мелания Трамп, Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Мишель Обама, Мелания Трамп, Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

На данный момент остается неизвестным, кто именно из топ-чиновников США и членов администрации будет присутствовать на инаугурационной церемонии Байдена.

Напомним, что сам избранный президент собирается нарушить другую традицию – отменить масштабный инаугурационный парад, который проходит в центре Вашингтона в честь праздника. Таким образом, Байден хочет избежать скопления масс людей из-за пандемии коронавируса.

Видео: Сегодня
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Также ранее СМИ писали, что Дональд Трамп готовит в день инаугурации митинг, на котором может объявить о своем баллотировании на выборах в 2024 году. Демонстрация будет проходить в штате Флорида, куда Трампа доставят на вертолете и самолете.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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инаугурация Дональд Трамп выборы в США Джо Байден Выборы президента США-2020

Источник: Сегодня

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