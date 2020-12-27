Трамп назвал Байдена "фейковым" президентом

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который никак не может смириться со своим поражением на выборах, снова высказался о нарушениях во время голосования 3 ноября и назвал избранного президента Джо Байдена "фейковым".
Об этом он написал в субботу в Twitter.
По словам Трампа , даже в Афганистане выборы безопаснее и организованнее, чем нынешние в США.
"Молодой военный, работающий в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане намного безопаснее и организованнее, чем выборы 2020 года в США", – написал он.
Президент-республиканец по-прежнему считает, что фальсификации стали возможны в том числе из-за голосования по почте.
"Наши выборы с их миллионами и миллионами коррумпированных бюллетеней для голосования по почте были выборами для страны третьего мира. Фейковый президент!" – заявил Трамп.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что для расследования предполагаемых фальсификаций на выборах 3 ноября, на которых победил демократ Джо Байден, нужно назначить специального прокурора.
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