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Трамп назвал Байдена "фейковым" президентом

27 декабря, 03:16

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Трамп считает, что выборы в Афганистане безопаснее, чем в США

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который никак не может смириться со своим поражением на выборах, снова высказался о нарушениях во время голосования 3 ноября и назвал избранного президента Джо Байдена "фейковым".

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Об этом он написал в субботу в Twitter.

По словам Трампа , даже в Афганистане выборы безопаснее и организованнее, чем нынешние в США.

"Молодой военный, работающий в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане намного безопаснее и организованнее, чем выборы 2020 года в США", – написал он.

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Президент-республиканец по-прежнему считает, что фальсификации стали возможны в том числе из-за голосования по почте.

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"Наши выборы с их миллионами и миллионами коррумпированных бюллетеней для голосования по почте были выборами для страны третьего мира. Фейковый президент!" – заявил Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что для расследования предполагаемых фальсификаций на выборах 3 ноября, на которых победил демократ Джо Байден, нужно назначить специального прокурора.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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выборы Дональд Трамп Джо Байден Выборы президента США-2020
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