Трамп заинтересовался должностью в конгрессе США – куда метит

Бывший президент США низко оценил шанс баллотироваться на промежуточных выборах в 2022 году

Чтобы возглавить нижнюю палату американского парламента Трампу надо сначала победить в одном из округов. Фото: REUTERS/Cheriss May

Экс-президент США Дональд Трамп заинтересовался предположением стать спикером палаты представителей США — нижней палаты американского конгресса. Накануне с таким предложением выступил его бывший советник Стив Бэннон.

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Об этом он заявил The Hill.



"Вы знаете, это так интересно", — сказал Трамп.

Он отметил, что некоторые соратники предлагали ему баллотироваться в сенат, однако идея возглавить палату представителей может выглядеть лучше.

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В то же время бывший президент оценил шансы на то, что он будет баллотироваться на промежуточных выборах в конгресс, как очень низкие. Идею о том, что Трамп может стать спикером палаты представителей, высказал накануне его бывший советник Стив Бэннон.



Чтобы возглавить нижнюю палату американского парламента Трампу надо сначала победить в одном из округов, а затем его кандидатуру в качестве спикера должно поддержать большинство конгрессменов. Однако в палате представителей США большинство мест у членов Демократической партии, поэтому избрание Трампа спикером маловероятно.

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Также напомним, что Трампа "забанили" в Facebook и Instagram на два года.

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К слову, встреча президентов Зеленского и Байдена должна состояться раньше переговоров американского лидера с Путиным. С таким призывом обратился к делегации сенаторов США Петр Порошенко: