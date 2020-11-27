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Трамп назвал новое условие, при котором покинет Белый дом

27 ноября, 01:27

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Действующий президент США впервые ответил на вопросы журналистов после проигрыша на выборах

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп покинет Белый дом в том случае, если коллегия выборщиков проголосует за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

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Такое заявление действующего президента США цитирует National Post.

Трамп подчеркнул, что выборщики "совершат ошибку", если проголосуют за Байдена, однако, если это произойдет, он уйдет.

Отметим, Трамп впервые ответил на вопросы журналистов после проигрыша на выборах.

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Коллегия выборщиков должна собраться 14 декабря в каждом штате и отдать делегированные им штатом голоса. Это достаточно формальная процедура, поскольку заранее известно, за кого проголосовал штат.

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Ранее сообщалось, что Госдеп США начал процесс передачи власти Джо Байдену.

Напомним, Джо Байден рассказал о своих шагах в первые 100 дней президентства. Среди прочего он дал понять, что не намерен расследовать деятельность действующего президента Дональда Трампа.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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США Дональд Трамп выборы в США Джо Байден
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