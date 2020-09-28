Трамп не платил налоги 10 лет – The New York Times

Сам президент США отвергает обвинения и называет их фейком

Президент США Дональд Трамп не платил федеральный подоходный налог в течение 10 лет из последних 15. А за 2016 и в 2017 год он перевел по этой статье лишь по 750 долларов.

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Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на налоговые декларации более за чем 20 лет.

По данным газеты, причиной стало то, что Трамп заявлял об убыточности своих компаний. В случае, если бизнес теряет больше, чем зарабатывает, подоходный налог не платится. При этом Трамп платил другие налоги – сбор на социальное страхование, медицинское обслуживание и налоги на сотрудников.

Издание утверждает, что это были бухгалтерские манипуляции с целью сэкономить средства на уплате налогов. Сам Дональд Трамп назвал всю информацию "тотальным фейком".

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Ранее стало известно, что Дональд Трамп не верит в свое поражение на предстоящих выборах президента США, однако заявил, что передача власти будет "дружественной".

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Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опережает президента-республиканца Дональда Трампа на общенациональном уровне на 9%.

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