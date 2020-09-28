Трамп не платил налоги 10 лет – The New York Times

Президент США Дональд Трамп не платил федеральный подоходный налог в течение 10 лет из последних 15. А за 2016 и в 2017 год он перевел по этой статье лишь по 750 долларов.
Об этом сообщил The New York Times со ссылкой на налоговые декларации более за чем 20 лет.
По данным газеты, причиной стало то, что Трамп заявлял об убыточности своих компаний. В случае, если бизнес теряет больше, чем зарабатывает, подоходный налог не платится. При этом Трамп платил другие налоги – сбор на социальное страхование, медицинское обслуживание и налоги на сотрудников.
Издание утверждает, что это были бухгалтерские манипуляции с целью сэкономить средства на уплате налогов. Сам Дональд Трамп назвал всю информацию "тотальным фейком".
Ранее стало известно, что Дональд Трамп не верит в свое поражение на предстоящих выборах президента США, однако заявил, что передача власти будет "дружественной".
Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опережает президента-республиканца Дональда Трампа на общенациональном уровне на 9%.
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