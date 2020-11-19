Українська
$ 28,26
33,44
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп не сдается: еще в одном штате США объявлен пересчет голосов

19 ноября, 12:48

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Штабу республиканца пересчет в двух округах Висконсина обойдется в 3 млн долларов

Избирательная кампания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа добилась частичного пересчета голосов в штате Висконсин.

Реклама

Как сообщает Associated Press, соответствующее решение было принято избирательной комиссией штата вечером 18 ноября.

У Трампа, который отстает от демократа Джо Байдена в Висконсине более чем на 20 тысяч голосов, добивались пересчета в двух округах штата — Милуоки и Дейн. В них расположены крупнейшие города Милуоки и Мэдисон, которые традиционно считаются оплотами Демократической партии.

Читайте также: What is "karusel"? Почему так долго считают голоса после выборов в США

Впрочем, даже пересчет вряд ли поможет республиканцу победить — в Милуоки Байден опережает его более чем вдвое, а в Дейне — в три раза.

Реклама

Ранее штаб Трампа заплатил 3 млн долларов, необходимых для повторного подсчета бюллетеней в двух округах. Отмечается, что пересчет в масштабах всего штата обошелся бы ему почти в 8 млн.

В тренде
КГБ Беларуси внес основателей оппозиционного Telegram-канала в список террористов

Для пересчета голосов дается 13 дней — окончательные результаты президентских выборов по штату должны быть оглашены не позже 1 декабря.

По предварительным данным CNN, Байден побеждает в Висконсине с минимальным отрывом в 0,6% — у него 49,4% голосов.

В то же время, накануне Верховый суд Пенсильвании отклонил иск Трампа о нарушениях на избирательных участках в Филадельфии.

Реклама

Но, пока сам президент всячески отказывается признавать свое поражение, его советник по вопросам национальной безопасности фактически заявил о победе Байдена.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Дональд Трамп пересчет выборы в США Висконсин Джо Байден Выборы президента США-2020
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Илон Маск сдал за сутки четыре теста на COVID-19. Два подтвердили инфекцию
Илон Маск сдал за сутки четыре теста на COVID-19. Два подтвердили инфекциюСША
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTech
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTechЕвросоюз
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической черты
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической чертыЕвросоюз
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика
Выборы в США: Трамп победил в штате Аляска
Выборы в США: Трамп победил в штате АляскаСША
Вакцина на исходе: 80% лекарства от коронавируса уже раскупили
Вакцина на исходе: 80% лекарства от коронавируса уже раскупилиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять