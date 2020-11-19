Трамп не сдается: еще в одном штате США объявлен пересчет голосов

Штабу республиканца пересчет в двух округах Висконсина обойдется в 3 млн долларов

Избирательная кампания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа добилась частичного пересчета голосов в штате Висконсин.

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Как сообщает Associated Press, соответствующее решение было принято избирательной комиссией штата вечером 18 ноября.

У Трампа, который отстает от демократа Джо Байдена в Висконсине более чем на 20 тысяч голосов, добивались пересчета в двух округах штата — Милуоки и Дейн. В них расположены крупнейшие города Милуоки и Мэдисон, которые традиционно считаются оплотами Демократической партии.

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Впрочем, даже пересчет вряд ли поможет республиканцу победить — в Милуоки Байден опережает его более чем вдвое, а в Дейне — в три раза.

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Ранее штаб Трампа заплатил 3 млн долларов, необходимых для повторного подсчета бюллетеней в двух округах. Отмечается, что пересчет в масштабах всего штата обошелся бы ему почти в 8 млн.

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Для пересчета голосов дается 13 дней — окончательные результаты президентских выборов по штату должны быть оглашены не позже 1 декабря.

По предварительным данным CNN, Байден побеждает в Висконсине с минимальным отрывом в 0,6% — у него 49,4% голосов.

В то же время, накануне Верховый суд Пенсильвании отклонил иск Трампа о нарушениях на избирательных участках в Филадельфии.

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Но, пока сам президент всячески отказывается признавать свое поражение, его советник по вопросам национальной безопасности фактически заявил о победе Байдена.

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