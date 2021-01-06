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Трамп не сдается: "Мы никогда не признаем поражения"

6 января, 19:37

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Тысячи сторонников Дональда Трампа отправились маршем на Конгресс

Президент США Дональд Трамп продолжает считать себя победителем ноябрьских президентских выборов и поэтому никогда не признает поражения.

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Об этом, как сообщает Fox News, он заявил участникам многочисленной демонстрации, организованной его сторонниками в Вашингтоне.

Фото: REUTERS/Jim Bourg

Фото: REUTERS/Jim Bourg

"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть", – сказал Трамп собравшимся.

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Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jim Bourg

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jim Bourg

6 января к югу от Белого дома в столице США был организован "Марш за спасение Америки", который собрал десятки тысяч сторонников действующего главы государства.

Фото: REUTERS/Leah Millis

Фото: REUTERS/Leah Millis

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После выступления Трампа манифестанты собираются пройти маршем к Капитолию. Дональд Трамп собирается возглавить шествие

Сегодня состоится совместная сессия Сената и Палаты представителей Конгресс США, на которой будут утверждены результаты голосования и официально объявят следующего президента.

Фото: REUTERS/Jim Bourg

Фото: REUTERS/Jim Bourg

Согласно официальным данным, им должен стать демократ Джо Байден, который набрал 302 голоса членов коллегии выборщиков.

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Фото: REUTERS/Leah Millis

Фото: REUTERS/Leah Millis

Напомним, ранее американские СМИ писали, что Дональд Трамп признает свое поражение на выборах, но только в частных беседах. Публично он этого не делает, чтобы привлекать к себе больше внимания.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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