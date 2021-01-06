Трамп не сдается: "Мы никогда не признаем поражения"

Президент США Дональд Трамп продолжает считать себя победителем ноябрьских президентских выборов и поэтому никогда не признает поражения.
Об этом, как сообщает Fox News, он заявил участникам многочисленной демонстрации, организованной его сторонниками в Вашингтоне.
"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть", – сказал Трамп собравшимся.
6 января к югу от Белого дома в столице США был организован "Марш за спасение Америки", который собрал десятки тысяч сторонников действующего главы государства.
После выступления Трампа манифестанты собираются пройти маршем к Капитолию. Дональд Трамп собирается возглавить шествие
Сегодня состоится совместная сессия Сената и Палаты представителей Конгресс США, на которой будут утверждены результаты голосования и официально объявят следующего президента.
Согласно официальным данным, им должен стать демократ Джо Байден, который набрал 302 голоса членов коллегии выборщиков.
Напомним, ранее американские СМИ писали, что Дональд Трамп признает свое поражение на выборах, но только в частных беседах. Публично он этого не делает, чтобы привлекать к себе больше внимания.
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