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Трамп не сдается: президент США давит на Майка Пенса

6 января, 09:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Дональд Трамп уверен, что вице-президент все еще может добиться отмены результатов выборов

Вице-президент США Майк Пенс в силах добиться пересмотра избрания Джо Байдена президентом, отменив сертификацию результатов выборов.

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Об этом заявил действующий президент США Дональд Трамп на своей странице в Twiiter, хотя Пенс уже заявлял обратное.

"Если вице-президент Майк Пенс поддержит нас, мы выиграем президентство. Многие штаты хотят избавиться от ошибки, которую они допустили при сертификации неверных и даже поддельных цифр, не одобренных законодательными собраниями их штатов (что должно произойти). Майк может все отменить!" - написал Трамп.

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Напомним, ранее Майк Пенс в Конгрессе поддержал республиканцев, желающих оспорить результаты президентских выборов.

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При этом Пенс – не единственный политик, на которого Трамп оказывает давление для пересчета голосов. Недавно в разговоре с госсекретарем штата Джорджия республиканцем Брэдом Раффенспергером Трамп даже перешел к угрозам.

Трамп угрожает госсекретарю Джорджии

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США Дональд Трамп президент США президентство Джо Байден Майк Пенс

Источник: Сегодня

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