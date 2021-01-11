Трамп не верит, что Пенс попытается отстранить его от власти

Действующий президент Дональд Трамп, которому за 10 дней до окончания срока грозит импичмент, уверен, что вице-президент Майк Пенс и члены его кабинета не будут пытаться отстранить его от должности, применив 25-ю поправку Конституции.

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Об этом сообщили источники агентства Bloomberg.

Один из собеседников издания рассказал, что Пенс отвергает идею отстранения Трампа от должности и даже не обсуждал ее, кроме как в частном порядке, поскольку считает неосуществимой.

В то же время, по данным агентства, Пенс не общался с действующим президентом с 6 января, когда ему пришлось укрываться в Капитолии из-за штурма здания сторонниками Трампа.

Президент и некоторые его союзники считают, что демократы перегибают палку, пытаясь в очередной раз объявить ему импичмент.

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Кроме того, по данным издания, Трамп планирует провести последние дни своего четырехлетнего пребывания на посту, подчеркнув то, что, по его мнению, является его самыми большими достижением. В частности, во вторник он собирается отправиться в Аламо в штате Техас, где при его администрации началось строительство стены на границе с Мексикой.

По словам источников, Трамп также готовит как минимум еще один раунд помилований и в последний раз попытается продвинуть усилия своей администрации по пресечению крупных технологий, хотя пока неясно, что именно он собирается сделать.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти и пообещала инициировать процедуру импичмента, если вице-президент США Майк Пенс и американская администрация не сделают этого.

Демократы в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов планируют начать процедуру импичмента действующего президента Дональда Трампа в понедельник, 11 января.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил долго ходившие слухи, что его не будет на церемонии инаугурации его преемника-демократа Джо Байдена, которая состоится менее чем через две недели. Пенс же, напротив, собирается посетить церемонию.

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