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Байден победил. Трамп обещает "упорядоченную" передачу власти

7 января, 10:56

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Трамп продолжит бороться "за великую Америку"

После официального подтверждения победы избранного президента Джо Байдена Дональд Трамп пообещал "упорядоченную" передачу власти.

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Об этом сообщает CNN.

"Несмотря на то что я совершенно не согласен с результатами выборов и факты меня оправдывают, 20 января состоится упорядоченный переход", – говорится в его заявлении.

При этом он подчеркнул, что продолжит "борьбу за великую Америку".

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"Я всегда говорил, что мы будем продолжать нашу борьбу, чтобы обеспечить подсчет только законных голосов. Хотя это означает конец первого срока в истории президента, это только начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку снова великой", - сказал Трамп.

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Напомним, дебаты в Конгрессе США 6 января о результатах выборов прервали из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Конгрессменам пришлось срочно эвакуироваться: в здании распылили слезоточивый газ.

Ранее сайт "Сегодня" собрал самые яркие кадры, которые в полной мере покажут то, что происходило в США этой ночью.

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

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США Дональд Трамп выборы в США Джо Байден
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