Трамп "обиделся" на Pfizer: затянула с сообщением о создании вакцины от COVID

Президент США Дональд Трамп считает, что фармацевтическая компания Pfizer якобы умышленно не стала до президентских выборов объявлять о высокой эффективности ее вакцины от коронавируса COVID-19.
Об этом он заявил брифинге в Белом доме.
"Они ждали, ждали и ждали. А потом решили сделать объявление уже спустя несколько дней после выборов", – пожаловался глава американской администрации.
По его мнению, крупные фармкомпании не поддерживают его из-за того, что он добился снижения цен на лекарства для американцев. Трамп предположил, что именно поэтому в компании не хотели делать столь громкое объявление о вакцине до выборов. Президент США подчеркнул, что именно благодаря усилиям его администрации и федеральному финансированию американским компаниям удалось очень быстро продвинуться в создании вакцины от COVID-19.
Напомним, что 18 ноября германо-американский альянс фармкомпаний BioNTech и Pfizer неожиданно заявил, что эффективность его вакцины от коронавируса BNT162b2 составляет 95%, хотя еще 9 ноября сообщалось об эффективности на 90%.
А 20 ноября Pfizer заявила подаче документов на регистрацию вакцины от COVID в США и Европе.
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