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Трамп "обиделся" на Pfizer: затянула с сообщением о создании вакцины от COVID

20 ноября, 23:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава американской администрации считает, что фармкомпании мстят ему за снижение цен на лекарства

Президент США Дональд Трамп считает, что фармацевтическая компания Pfizer якобы умышленно не стала до президентских выборов объявлять о высокой эффективности ее вакцины от коронавируса COVID-19.

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Об этом он заявил брифинге в Белом доме.

"Они ждали, ждали и ждали. А потом решили сделать объявление уже спустя несколько дней после выборов", – пожаловался глава американской администрации.

По его мнению, крупные фармкомпании не поддерживают его из-за того, что он добился снижения цен на лекарства для американцев. Трамп предположил, что именно поэтому в компании не хотели делать столь громкое объявление о вакцине до выборов. Президент США подчеркнул, что именно благодаря усилиям его администрации и федеральному финансированию американским компаниям удалось очень быстро продвинуться в создании вакцины от COVID-19.

Напомним, что 18 ноября германо-американский альянс фармкомпаний BioNTech и Pfizer неожиданно заявил, что эффективность его вакцины от коронавируса BNT162b2 составляет 95%, хотя еще 9 ноября сообщалось об эффективности на 90%.

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А 20 ноября Pfizer заявила подаче документов на регистрацию вакцины от COVID в США и Европе.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцинация вакцина коронавирус Дональд Трамп Выборы президента США-2020 COVID-19 Pfizer

Источники: Сегодня , Интерфакс

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