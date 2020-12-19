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Трамп обвинил СМИ в раздувании масштабов кибератаки на США и заподозрил в ней Китай

19 декабря, 20:33

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент США считает, что кибератака затронула и последние выборы президента

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что средства массовой информации слишком раздули масштабы последней крупной кибератаки на американские правительственные ведомства и компании, а также не исключает, что за ней стоит Китай.

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Об этом он написал в своем Twitter.

"Киберхакерство гораздо чаще встречается в фейковых новостях, чем на самом деле. Я был полностью проинформирован, и все под контролем", – заявил Трамп.

Действующий президент США считает, что многие предпочитают обвинять Россию, но боятся обвинять Китай по финансовым причинам.

"Россия, Россия, Россия – это приоритетное песнопение, когда что-нибудь происходит, потому что, в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а это может быть!)" – отметил он.

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Кроме того Трамп допустил, что кибератаки затронули также инструменты по подсчету голосов на выборах президента США, поэтому "очевидно, что я выиграл больше".

Отметим, последняя кибератака затронула Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Управление директора национальной разведки (ODNI).

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года, причастна Россия.

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Россия Китай США СМИ Дональд Трамп кибератака
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