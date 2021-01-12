Трамп объявил режим ЧС в Вашингтоне

Режим чрезвычайной ситуации продлится с 11 по 24 января

Действующий президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации и направил федеральную помощь властям американской столицы.

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Об этом говорится на сайте Белого дома.

Такие меры введены в связи с усилиями по обеспечению безопасности перед инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в округе Колумбия и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям округа по реагированию на возникшие в связи с 59-й инаугурацией президента чрезвычайные обстоятельства, которые продлятся с 11 по 24 января 2021 года", – говорится в заявлении.

Отметим, после беспорядков в Соединенных Штатах и штурма Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа ряд высокопоставленных чиновников подали в отставку.

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Напомним, дебаты в Конгрессе США 6 января о результатах выборов прервали из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Конгрессменам пришлось срочно эвакуироваться: в здании распылили слезоточивый газ.

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