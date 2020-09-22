Трамп опозорился перед толпой из-за "гидрозвуковых" ракет: видео

Президент США Дональд Трамп, который ранее неоднократно попадал в конфузы с оговорками во время выступлений (например, в прошлом году он назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского президентом России), оказался в новой неловкой ситуации.

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Выступая на предвыборном митинге в штате Огайо 21 сентября, Трамп не смог выговорить "гиперзвуковая ракета", дважды оговорившись и назвав этот тип вооружений "гидрозвуковым".

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"Это гидрозвуковые ракеты. Я их называю "супер-пупер", потому что людям это легче понять, чем гидрозвуковые", – сказал он под смешки собравшихся.

Напомним, что ранее в этом месяце Дональд Трамп заявил, что Россия похитила у США информацию по гиперзвуковым ракетам и с ее помощью создала свое оружие. В то же время, он уверен, что его российский коллега Владимир Путин и другие мировые лидеры завидуют Штатам, поскольку у них есть "самое мощное оружие".

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Кроме того, как мы уже сообщали, в мае Трамп анонсировал появление в США ракеты, которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие в мире аналоги. Именно ее он и называл "супер-пупер-ракетой".

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