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Трамп опозорился перед толпой из-за "гидрозвуковых" ракет: видео

22 сентября, 11:49

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент привел наглядный пример, почему он говорит "супер-пупер ракеты"

Президент США Дональд Трамп, который ранее неоднократно попадал в конфузы с оговорками во время выступлений (например, в прошлом году он назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского президентом России), оказался в новой неловкой ситуации.

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Выступая на предвыборном митинге в штате Огайо 21 сентября, Трамп не смог выговорить "гиперзвуковая ракета", дважды оговорившись и назвав этот тип вооружений "гидрозвуковым".

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"Это гидрозвуковые ракеты. Я их называю "супер-пупер", потому что людям это легче понять, чем гидрозвуковые", – сказал он под смешки собравшихся.

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Напомним, что ранее в этом месяце Дональд Трамп заявил, что Россия похитила у США информацию по гиперзвуковым ракетам и с ее помощью создала свое оружие. В то же время, он уверен, что его российский коллега Владимир Путин и другие мировые лидеры завидуют Штатам, поскольку у них есть "самое мощное оружие".

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Кроме того, как мы уже сообщали, в мае Трамп анонсировал появление в США ракеты, которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие в мире аналоги. Именно ее он и называл "супер-пупер-ракетой".

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США ракета конфуз оговорка Дональд Трамп гиперзвуковое оружие Выборы президента США-2020
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