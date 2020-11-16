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Трамп опять объявил о победе на выборах и нарвался на троллинг в соцсетях

16 ноября, 13:16

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент США Дональд Трамп не оставляет надежд победить в прошедших 3 ноября президентских выборах, хотя большинство СМИ объявили победителем его соперника-демократа Джо Байдена.

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Как сообщает "Сегодня", в связи с этим Трамп в очередной раз "объявил" на своей личной странице в Twitter о своей победе на голосовании.

При этом в соцсети его "твит" обозначили отметкой "Официальные источники назвали другого победителя выборов".

Это вызвало смешанную реакцию в комментариях и разделило пользователей на два лагеря: тех, кто поддержал его, и тех, у кого такое упорство вызвало лишь смех.

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Последние активно подтрунивали и высмеивали нежелание Трампа признавать поражение, а первые усердно напоминали им о том, что официальные результаты выборов пока еще не были объявлены.

"Это ты?"

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"Twitter утверждает иное".

"Нэнси (спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси – ред.) победила. Мы все победили. Ты проиграл".

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Некоторые комментаторы и вовсе объявили себя победителями выборов.

"Это абсолютный фейк и ложь, на самом деле, победил я".

А кто-то решил подыграть президенту и в его "стиле" объявил себя Бритни Спирс.

Напомним, что многие мировые лидеры уже признали Джо Байдена избранным президентом США поздравили его с победой. Но когда могут объявить официальные результаты выборов, читайте в материале "What is "karusel"? Почему так долго считают голоса после выборов в США".

Видео: Сегодня

Также сообщалось, что сам Байден объявил о начале перехода власти, назвав "позором" нежелание действующего главы государства Дональда Трампа признать поражение.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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США Дональд Трамп выборы в США Джо Байден Выборы президента США-2020
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