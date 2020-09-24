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Трамп оставил американцев без кубинских сигар и рома

24 сентября, 17:32

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В США внесли кубинский алкоголь и табачные изделия в санкционный список

Руководство Соединенных Штатов приняло решение ужесточить экономические санкции против Кубы, которую Белый дом подумывает вновь внести в список стран-спонсоров терроризма.

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Соответствующее заявление 23 сентября сделало Министерство финансов США.

"Кубинский режим перенаправляет доходы от санкционированных поездок из США в свою пользу, зачастую за счет кубинского народа. Американская администрация стремится лишить репрессивный режим Кубы доступа к доходам, используемым для финансирования их злонамеренной деятельности, как внутри страны, так и за рубежом", – заявил по этому поводу министр финансов Стивен Мнучин.

Новые американские санкции запрещают:

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  • проживать или оплачивать проживание на объектах, которые принадлежат членам правительства или Компартии Кубы, либо их родственникам;
  • импорт алкогольных и табачных изделий кубинского происхождения;
  • посещение или организация профессиональных встреч или конференций на Кубе;
  • участие и организация в публичных выступлениях, семинарах, конкурсах и выставках на Кубе.

"Это гарантирует, что американские доллары не будут финансировать кубинский режим и будут идти непосредственно кубинскому народу", – цитирует президента США Дональда Трамп пресс-служба Белого дома.

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Напомним, в прошлом году США ввели новые санкции против Кубы, отозвав лицензии на аренду Кубой американских самолетов и ужесточив правила экспорта телекоммуникационного оборудования.

Также смотрите видеосюжет об избрании первого за 40 лет президента Кубы:

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Куба США табак алкоголь санкции
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