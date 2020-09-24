Трамп оставил американцев без кубинских сигар и рома

Руководство Соединенных Штатов приняло решение ужесточить экономические санкции против Кубы, которую Белый дом подумывает вновь внести в список стран-спонсоров терроризма.
Соответствующее заявление 23 сентября сделало Министерство финансов США.
"Кубинский режим перенаправляет доходы от санкционированных поездок из США в свою пользу, зачастую за счет кубинского народа. Американская администрация стремится лишить репрессивный режим Кубы доступа к доходам, используемым для финансирования их злонамеренной деятельности, как внутри страны, так и за рубежом", – заявил по этому поводу министр финансов Стивен Мнучин.
Новые американские санкции запрещают:
- проживать или оплачивать проживание на объектах, которые принадлежат членам правительства или Компартии Кубы, либо их родственникам;
- импорт алкогольных и табачных изделий кубинского происхождения;
- посещение или организация профессиональных встреч или конференций на Кубе;
- участие и организация в публичных выступлениях, семинарах, конкурсах и выставках на Кубе.
"Это гарантирует, что американские доллары не будут финансировать кубинский режим и будут идти непосредственно кубинскому народу", – цитирует президента США Дональда Трамп пресс-служба Белого дома.
Напомним, в прошлом году США ввели новые санкции против Кубы, отозвав лицензии на аренду Кубой американских самолетов и ужесточив правила экспорта телекоммуникационного оборудования.
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