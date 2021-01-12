Трамп осудил штурм Капитолия, чтобы избежать юридической ответственности – СМИ

Президент США до сих пор не выразил сожаления по поводу насилия на Капитолийском холме

Советники и юристы, разговаривавшие с Дональдом Трампом в течение последних нескольких дней, призвали пока еще действующего президента США снизить градус риторики и осудить насилие, чтобы уменьшить его юридическую ответственность за повлекший смерти штурм Капитолия на прошлой неделе.

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Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщает CNN.

"Юристы рекомендуют отказаться от риторики не только во благо страны, но и для снижения риска юридических угроз", – сказал один из источников, знакомых с ходом дискуссии.

Источники сообщили, что в первые дни после осады Капитолия Трампу сказали, что ему могут быть предъявлены обвинения в подстрекательстве к насилию со стороны местных и федеральных властей и что на него подадут иски родственники жертв, пострадавших в результате мятежа.

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"Ему вполне определенно могут предъявить иск", – сказал еще один источник журналистов, отражая обеспокоенность советников Трампа тем, что действия президента в очередной раз поставили его под угрозу.

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Любопытно, что Трамп до сих пор не выразил сожаления по поводу насилия на Капитолийском холме и продолжает говорить советникам, что у него украли выборы.

"Трамп создал свою реальность", – сказал один из источников.

Другой источник, с которым связались CNN, сказал, что Трамп не будет защищен от преследования даже после того, как покинет свой пост, о чем президент также знает.

Напомним, Трамп считает уместными все свои заявления, сделанные перед участниками "Марша за спасение Америки", которые штурмовали Капитолий на прошлой неделе.

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Также напомним, что избранный президент Джо Байден назвал участников беспорядков у Капитолия толпой мятежников и террористами и обвинил Трампа в подстрекательстве.

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

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