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Трамп отказался давать показания по делу импичмента

5 февраля, 02:22

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

С запросом заслушать 45-го американского президента в зале выступили демократы

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался свидетельствовать по делу импичмента во время рассмотрения в Сенате.

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Как сообщает Reuters, с запросом заслушать 45-го президента в зале выступили демократы. В то же время адвокаты его отклонили.

"Президент не будет давать показания в рамках неконституционного производства", – ответили у Трампа.

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Трамп отказался давать показания по делу импичмента

Как сообщали ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не планирует лично присутствовать на слушаниях в Сенате по делу о своем импичменте. Показания в свою защиту он может предоставить в письменной форме.

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В то же время адвокаты Дональда Трампа заявили, что Сенат США не имеет полномочий проводить судебный процесс по делу об импичменте после того, как он покинул свой пост.

Ранее демократы в Сенате США пообещали быстрый процесс импичмента Трампа.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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