С запросом заслушать 45-го американского президента в зале выступили демократы

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался свидетельствовать по делу импичмента во время рассмотрения в Сенате.

Реклама

Как сообщает Reuters, с запросом заслушать 45-го президента в зале выступили демократы. В то же время адвокаты его отклонили.

"Президент не будет давать показания в рамках неконституционного производства", – ответили у Трампа.

Читайте также: Совсем один: Трампа бросили его адвокаты – CNN

В тренде Трамп отказался давать показания по делу импичмента

Как сообщали ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не планирует лично присутствовать на слушаниях в Сенате по делу о своем импичменте. Показания в свою защиту он может предоставить в письменной форме.

Реклама

В то же время адвокаты Дональда Трампа заявили, что Сенат США не имеет полномочий проводить судебный процесс по делу об импичменте после того, как он покинул свой пост.

Ранее демократы в Сенате США пообещали быстрый процесс импичмента Трампа.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама