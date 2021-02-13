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Трамп отказался останавливать протестующих при штурме Капитолия – CNN

13 февраля, 08:02

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Бывший президент обратился к сторонникам через Twitter только через несколько часов после атаки, считает телеканал

Бывший президент США Дональд Трамп не стал отзывать протестующих во время штурма Капитолия 6 января. Хотя его просил об этом лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти.

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Об этом со ссылкой на телефонный разговор однопартийцев сообщили источники телеканала CNN.

Как отмечает телеканал, президент обратился к сторонникам через Twitter только через несколько часов после атаки.

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Согласно сообщению СМИ, во время беседы Маккарти призвал Трампа успокоить протестующих, на что бывший президент ответил: "Что же, Кевин, я полагаю, что люди расстроены из-за выборов больше, чем ты".

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По данным телеканала, разъяренный Маккарти сказал президенту, что протестующие забрались к нему в офис через окно.

Как сообщали ранее, судебный процесс по делу об импичменте Дональда Трампа, который идет в американском Сенате, может завершиться уже завтра, 13 февраля.

Напомним, Сенат официально признал конституционным судебный процесс об импичменте Трампа.

Чтобы объявить импичмент бывшему главе государства, необходимы голоса 2/3 Сената – это не менее 67 голосов. Пока что у демократов, которые и инициировали весь процесс, есть лишь 50 голосов, а также около 10 голосов их коллег-республиканцев.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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