Трамп "ожил" в Twitter после затишья. Что известно о его состоянии

После заражения коронавирусом на странице президента США долгое время ничего не публиковалось

Президент США Дональд Трамп, известный своей любовью к соцсети Twitter, отличился необычно длительным как для себя молчанием в личном микроблоге.

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После того, как в 7:54 2 октября американский лидер сообщил на своей странице о том, что у них с супругой подтвердилась коронавирусная инфекция, на его странице в соцсети долгое время не было активности.

"Этой ночью мы с первой леди получили положительные результаты теста на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе".

Позже (в 1:31 3 октября, то есть через 18 часов) на странице главы Белого дома появилось видеообращение к американцам, в котором Трамп поблагодарил сограждан за поддержку и беспокойство, а также сообщил о своей госпитализации.

Спустя еще 5 часов (в 6:31), президент США сообщил, что чувствует себя хорошо после того, как его доставили в военный госпиталь имени Уолтера Рида.

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"Думаю, все идет хорошо! Спасибо вам за все. Люблю вас".

Напомним, ранее лидеры разных стран пожелали Дональду Трампу скорейшего выздоровления. Среди них был и его украинский коллега Владимир Зеленский.

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