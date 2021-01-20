Трамп перед уходом озаботился безопасностью своих детей: их полгода будет охранять спецслужба

Обычно такая защита распространяется только на детей до 16 лет

Перед уходом со своего поста президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал документ, согласно которому Секретная служба США должна охранять всех его пятерых детей еще полгода.

Реклама

Об этом сообщил высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности, передает CNN.

"Перед уходом с поста бывший президент Трамп подписал меморандум о расширении защиты Секретной службы США на шесть месяцев для всех своих детей", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что обычно такая защита распространяется на детей до 16 лет, но, подписав меморандум, Секретная служба США сможет обеспечить защиту всех его детей.

Напомним, Дональд Трамп в последние минуты своей каденции на посту президента США выдал еще одно помилование. Он помиловал экс-мужа своей союзницы Жанин Пирро, осужденного за сговор и уклонение от уплаты налогов.

В тренде Инаугурация Джо Байдена: все подробности

Реклама

Как известно, сегодня, 20 января, в США прошла инаугурация 46-го президента Джо Байдена.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама