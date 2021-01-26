Трамп победил в Верховном суде: два дела о коррупции закрыли

Верховный суд США отказался рассматривать обращение о том, нарушил ли Дональд Трамп статью американской Конституции, которая запрещает президенту получать прибыль от иностранного правительства.

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Об этом сообщает CNN.

Кроме того, в своем постановлении судья приказал судам низшей инстанции отменить предыдущие решение, поскольку Трамп больше не находится в должности.

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Однако остается нерешенным другой вопрос: законно ли было Трампу позволять своим активам брать деньги у иностранных правительств, учитывая то, что он сохранил за собой право собственности.

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Верховный суд рассматривал два ходатайства. Первое подали юристы из столицы Вашингтона и штата Мэриленд, которые утверждали, что Трамп нарушил Конституцию, принимая платежи от иностранных и американских чиновников через отель Trump International Hotel. По словам истцов, участие президента в бизнесе является элементом нечестной конкуренции.

Аналогичная жалоба поступила коллективно от владельцев и работников отелей и ресторанов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Они апеллировали к "статье о вознаграждении", которая запрещает президенту получать вознаграждение или прибыль от любого "короля, принца или иностранного государства" без согласия Конгресса. Аналогичное ограничение действует и внутри США. Фактически единственным доходом главы государства могут быть зарплата и пособия.

Аналитики считают, что, фактически закрыв дела о коррупции со стороны Трампа, Верховный суд решил избежать острых углов в судебном разбирательстве с участием экс-президента.

Напомним, что над Дональдом Трампом продолжают нависать тучи – вчера в Сенат США передали статью об импичменте. В связи с этим на этой неделе в верхней палате Конгресса должен начаться суд над 45-ым президентом.

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В то же время, его преемник Джо Байден открыто выразил сомнения насчет того, удастся ли демократам собрать достаточно голосов для импичмента.

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