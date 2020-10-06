Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом

Дональд Трамп чувствует себя лучше

Президент США Дональд Трамп, у которого ранее диагностировали коронавирус, выписался из больницы и вернулся в Белый дом.

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Об этом сообщает Financial Times.

Трамп вышел из медицинского центра Уолтера Рида в маске, поблагодарив всех тех, кто его поддерживал. В Белый дом президент США отправился на своем вертолете Marine One.

В госпитале Трамп лечился от коронавируса на протяжении трех дней.

Реклама Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

"Не бойтесь коронавируса. Не позволяйте этому доминировать в вашей жизни. Мы разработали действительно отличные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!", – сказал Трамп.

Напомним, что о диагнозе Дональда и Мелании Трамп стало известно 1 октября. В тот же день COVID-19 подтвердился у помощницы президента Хоуп Хикс.

Также мы писали о том, что коронавирусом заразилась пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

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К слову, президент России Владимир Путин отправил телеграмму заразившемуся коронавирусом американскому лидеру Дональду Трампу, пожелав ему скорейшего выздоровления.

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